Die Wall Street erneut nicht begeistert über die Pläne von Donald Trump, bei den reziproken Zöllen die Mehrwertsteuer der jeweiligen Länder als Zölle zu deklarieren und daher Gegen-Zölle zu erheben (+ Extra-Zölle) - und das Trojanische Pferd Friedrich Merz hat es geschafft, mit seinem Wahl-Betrug eine Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Verfassungs-Änderung zu bekommen und damit eine strukturell linke Politik unter einem CDU-Kanzler zu ermöglichen. In gewisser Weise ist daher Friedrich Merz das Trojanische Pferd einer wachstumsfeindlichen Wirtschafts-Politik linker Umverteilungs-Ideologen. Man darf gespannt sein, wie Friedrich Merz mit einem Kaliber wie Trump klarkommt - angesichts seiner strategischen und taktischen Fehler in so kurzer Zeit schwant einem Böses. Und der Dax?

