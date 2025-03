Tecsys erweitert seine globale Reichweite mit der Übernahme von Elite durch Roche für die Verwaltung von Laborinventar

Cloud-basierte Elite-Plattform zur Einführung in das Labornetzwerk von Roche in über 50 Ländern und mit einer Zielvorgabe von 1.000 Installationen über fünf Jahre.

BASEL, Schweiz, 18. März 2025 /PRNewswire/ -- Tecsys Inc. (TSX: TCS), ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenmanagement-Lösungen, gab bekannt, dass Roche, das weltweit größte Biotechnologieunternehmen und weltweit führend in der In-vitro-Diagnostik, die Elite-Plattform von Tecsys für die Implementierung in seinem Netzwerk von Kernlaborstandorten in über 50 Ländern ausgewählt hat, mit dem Ziel, in den nächsten fünf Jahren tausend Installationen durchzuführen. Die Cloud-basierte Lösung von Tecsys sorgt für eine optimierte Bestandsverwaltung und ermöglicht eine höhere Effizienz und Transparenz im Laborbetrieb.