TVP UND DEMAND POOL KÜNDIGEN DEN BEVORSTEHENDEN START DES ERSTEN STRATUM V2 BITCOIN-MINING-POOLS UND DEN ABSCHLUSS DER RISIKOKAPITALINVESTITION AN

„Die Bitcoin-Mining-Branche hat ein zentrales Problem, das ich in meiner zehnjährigen Karriere genau bestimmt habe: die Zentralisierung der Mining-Pools", sagte Alejandro de la Torre, Mitbegründer und CEO von DMND. „Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Stratum V2 Wirklichkeit werden lassen. SV2 wird dazu beitragen, das Bitcoin-Mining zu dezentralisieren, indem es den Minern erlaubt, ihre eigenen Blöcke zu erstellen. Mit der Veröffentlichung von DMND Pool – dem weltweit ersten Stratum V2 Pool – helfen wir, dieses Problem zu bekämpfen – ein historischer Moment in der Geschichte von Bitcoin."

„Die Mining-Pool-Branche ist eine Branche, in der undurchsichtige Gebührenauszahlungen und eine relative Zentralisierung zur Norm geworden sind", sagte Christopher Calicott, Managing Director und Gründungspartner von TVP. „Indem DMND Mining-Betreibern in die Lage versetzt, ihre eigenen Blockvorlagen sicher und privat zu gestalten, und gleichzeitig für radikale Transparenz und Fairness bei den Zahlungen an die Teilnehmer des Mining-Pools sorgt, wird DMND eine neue Ära in der Mining-Branche einläuten. Mining-Betreiber jeder Größe – von kleinen Heim-Minern bis hin zu börsennotierten Giganten – werden alle daran arbeiten, die Dezentralisierung von Bitcoin zu verbessern."

Mining-Betreiber werden ermutigt, sich für die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung zu bewerben und zur Gewinnung des ersten Stratum-V2-Blocks beizutragen. Die Anmeldung erfolgt über die DMND-Website hier. Die Bewerbungsfrist für die Teilnehmer der ersten Runde endet am 28. März 2025 um Mitternacht PST.

Informationen zu Demand Pool

DMND ist der erste Stratum V2 Bitcoin Mining Pool. Die revolutionäre Technologie von DMND ermöglicht Minern eine größere Transparenz, höhere Auszahlungen und eine echte Dezentralisierung durch die Erstellung von Blockvorlagen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet.

Informationen zu Trammell Venture Partners

Trammell Venture Partners wurde 2016 gegründet und ist eine in Austin ansässige Risikokapitalgesellschaft für Frühphasenfinanzierung, die sich auf Investitionen in hochtechnische Unternehmen in drei Kernbereichen konzentriert, darunter Bitcoin-native Technologien, Sicherheits- und Datenschutztechnologien sowie angewandte KI. Seit 2020 konzentriert sich TVP auf die Unterstützung von Gründern, die auf den Schichten des Bitcoin-Protokollstapels aufbauen, und zwar über die erste dedizierte, auf Bitcoin basierende VC-Fondsserie der Risikokapitalbranche: Die Fondsserie TVP Bitcoin Venture Fund.

