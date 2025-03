FDP-Landtagsfraktionen wollen Milliardenpaket stoppen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mehrere FDP-Landtagsfraktionen wollen die Zustimmung des Bundesrats zum milliardenschweren Finanzpaket und zur Aufweichung der Schuldenbremse verhindern. Dafür kündigten die FDP-Fraktionen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Bremen Klagen vor den jeweiligen Landesverfassungsgerichtshöfen an. Sie wollen so im letzten Moment die Zustimmung ihrer Landesregierungen zur geplanten Änderung des Grundgesetzes im Bundesrat am Freitag verhindern.

Der Verfassungsgerichtshof in Münster teilte am Abend mit, dass der entsprechende Antrag der nordrhein-westfälischen FDP-Landtagsfraktion eingegangen sei.