ekko und Optty schließen sich zusammen, um nachhaltige Zahlungen zu einem globalen Standard zu machen

Singapur, 18. März 2025 (ots/PRNewswire) - Optty, eine als Benefit Corporationzertifizierte globale Zahlungsinfrastrukturplattform, und ekko, eineNachhaltigkeitsplattform für Banken und Zahlungsunternehmen, gehen einePartnerschaft ein, um es für Unternehmen einfacher zu machen, nachhaltigeZahlungsinstrumente in der passenden Größenordnung anzubieten. DieseZusammenarbeit ermöglicht es Finanzinstituten und ihren Kunden - in Bereichenwie Einzelhandel, Mobilität oder Reisen -, die Verfolgung von CO2-Emissionen inihre Zahlungserfahrungen einzubeziehen. Die Verbraucher können die Auswirkungenihrer Einkäufe auf Klima und Natur sehen und durch die Unterstützungzertifizierter Umweltprojekte aktiv werden.Die Nachfrage der Verbraucher nach Transparenz und fundierten Kaufentscheidungensteigt. Eine GlobeScan-Umfrage ergab, dass 63 % der Verbraucher im Jahr 2023 denKlimawandel als ernstes Problem erachteten (gegenüber 49 % im Jahr 2003). 72 %wünschten sich mehr Informationen darüber, wie Unternehmen ihre Produkteumweltfreundlicher gestalten ( Quelle(https://globescan.com/2023/10/26/healthy-and-sustainable-living-report-2023/)). Dieses wachsende Bewusstsein unterstreicht die Dringlichkeit nachhaltigerLösungen in großem Maßstab. Aus diesem Grund schließen sich ekko und Opttyzusammen, um Nutzern auf der ganzen Welt Wissen und Maßnahmen zur Nachhaltigkeitzu vermitteln, die nahtlos in den täglichen Zahlungsverkehr eingebunden sind.Über die globale Zahlungsinfrastrukturplattform von Optty, die Zugang zu lokalenZahlungsmethoden in über 140 Ländern weltweit bietet, können Händler nun zuihren bestehenden Zahlungsmethoden die Echtzeit-Nachhaltigkeitstools von ekkohinzufügen. Es genügt eine einfache Aktivierung per Mausklick, um den Dienst zuaktivieren, was in wenigen Minuten erfolgen kann. Diese Partnerschaft könnte denZahlungsverkehr neu definieren: Über das ausgedehnte Partnernetzwerk von Optty,bestehend aus Systemen, Gateways, Zahlungsverkehrsdienstleistern undHändlerbanken, werden an der Kasse Einblicke in den CO2-Fußabdruck weithinverfügbar gemacht. Die Verbraucher werden auch die Möglichkeit haben, führendeUmweltorganisationen durch Mikrospenden zu unterstützen, sodass Nachhaltigkeitzu einem einfachen, nahtlosen Bestandteil des täglichen Einkaufs wird.Das Produkt wird nun weltweit bei Händlern eingeführt und ist bereits in einewachsende Zahl von Zahlungsvorgängen eingebunden, sodass die Verbraucher aufnahtlose Weise im Einklang mit ihren Werten einkaufen können.Oli Cook, Geschäftsführer und Mitbegründer von ekko , sagte:"Diese Partnerschaft ist ein großer Moment für die Zukunft des Zahlungsverkehrs.