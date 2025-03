Verdagy wählt Black & Veatch für eine Front-End-Engineering-Design-Studie (FEED) für seine 9.000 Tonnen/Jahr (60 Megawatt) saubere Wasserstoffanlage in Texas aus

„Wir freuen uns, dass wir Black & Veatch mit seinem umfassenden Fachwissen für diese FEED-Studie gewinnen konnten", sagte Rahul Bammi, Präsident von Verdagy. „Dieses Projekt wird Investitionen in Höhe von über 150 Millionen Dollar nach Texas bringen, die US-Energieexporte steigern, amerikanische Arbeitsplätze schaffen und der Vorläufer für mehr als ein Gigawatt anstehender Projekte in diesem Bundesstaat sein."

MOSS LANDING, Kalifornien, 19. März 2025 /PRNewswire/ -- Verdagy, ein führendes Unternehmen im Bereich der Elektrolyse von sauberem Wasserstoff, gab bekannt, dass es Black & Veatch, ein weltweit tätiges Unternehmen für Engineering, Beschaffung, Beratung und Bau, als FEED Auftragnehmer für sein 60-Megawatt-Projekt (MW) für sauberen Wasserstoff in der Nähe der Golfküste in Texas ausgewählt hat. Das Projekt hat eine Produktionskapazität von mehr als 9.000 Tonnen/Jahr sauberen Wasserstoffs. Die FEED soll im Mai 2025 abgeschlossen werden, die endgültige Investitionsentscheidung (FID) im Juli 2025.

„Black & Veatch verfügt über umfassende Erfahrung in der Projektdurchführung und Infrastrukturentwicklung in den Bereichen Gasspeicherung, -verarbeitung und -verflüssigung. Wir haben in ganz Nordamerika an der Planung von Front-End-Engineering sowie an der kompletten Planung, Beschaffung und dem Bau von Wasserstoff-Elektrolyse-Projekten gearbeitet und freuen uns, dass wir für diese Studie ausgewählt wurden", sagte Anand Pattani, Vizepräsident und Geschäftsführer für Energiekonzerne bei Black & Veatch. „Wir werden dieses Fachwissen nutzen und Verdagy bei diesem Projekt unterstützen, das zur Entwicklung der US-Energiewirtschaft und zur Stärkung der US-Energieexporte beitragen wird."

Das Projekt wird eDynamic-Elektrolyseure von Verdagy verwenden, die den größten dynamischen Betriebsbereich in der Branche bieten und die Energievariationen des ERCOT-Netzes in Echtzeit ausgleichen, um die Netzstabilität zu verbessern und die Wasserstoffproduktion zu maximieren. Diese ist sowohl RFNBO-konform, um die europäischen RED-III-Anforderungen zu erfüllen, als auch 45V-konform, um die Anforderungen des US-Finanzministeriums zu erfüllen. Die Elektrolyseure von Verdagy werden in den USA entwickelt und hergestellt und schaffen Arbeitsplätze in der gesamten heimischen Lieferkette.

Informationen zu Verdagy

Verdagy stellt dynamische AWE-Elektrolyseure her, die die niedrigsten Wasserstoffgestehungskosten (LCOH) und die höchste Anlagennutzung bieten, da sie sich nahtlos in intermittierende Energiequellen integrieren lassen und einen marktführenden Wirkungsgrad aufweisen. Die Elektrolyseure von Verdagy werden in den USA hergestellt und gefertigt. Verdagy betreibt auch eine Wasserstoffproduktionsanlage und einen Forschungs- und Entwicklungskomplex in Moss Landing, Kalifornien, wo das Unternehmen seine Spitzentechnologien weiterentwickelt. www.verdagy.com

