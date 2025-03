Durch Zahlungen eine digitale Brücke für weltweite Reisen bauen

BERLIN, 19. März 2025 /PRNewswire/ -- Vom 4. bis 6. März 2025 startete die ITB Berlin, die weltweit führende Reisemesse, in Deutschland und versammelte über 5800 Aussteller und Branchenführer aus 170 Ländern. Das diesjährige Thema „The World of Travel Lives Here" (Die Welt des Reisens lebt hier) beleuchtete den digitalen Wandel, der die Zukunft des globalen Tourismus prägt. Als führender Anbieter von Unternehmenszahlungen in der Flug- und Reisebranche präsentierte YeePay seine Lösung für globale Unternehmenskonten aus einer Hand und zeigte, wie nahtlose Zahlungen das Herzstück eines vernetzten globalen Reise-Ökosystems bilden.

Auf der ITB Berlin gab Hua Lei, Leitender Vizepräsident und Leiter des internationalen Geschäfts bei YeePay, Einblicke in die Entwicklung der Visafreiheit, die den Einreiseverkehr nach China ankurbelt und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet.