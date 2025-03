Moon Surgical erhält FDA-Zulassung für ScoPilot(TM) unter Maestro, die branchenweit erste KI-gestützte intraoperative Funktion, die auf NVIDIA Holoscan basiert

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Paris und San Francisco, 19. März 2025 (ots/PRNewswire) - Moon Surgical (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4385844-1&h=3836586127&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4385844-1%26h%3D1957110174%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.moonsurgical.com%252F%26a%3DMoon%2BSurgical&a=Moon+Surgical) , einfranzösisch-amerikanischer Pionier auf dem Gebiet der chirurgischen Innovation,gab heute die Zulassung von ScoPilot durch die US-amerikanische Food and DrugAdministration (FDA) bekannt. Ermöglicht durch NVIDIA Holoscan (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4385844-1&h=997253088&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4385844-1%26h%3D3797845726%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdeveloper.nvidia.com%252Fholoscan-sdk%26a%3DNVIDIA%2BHoloscan&a=NVIDIA+Holoscan) ,eine Echtzeit-Sensorplattform, die für die Entwicklung und den Einsatz von aufkünstlicher Intelligenz basierenden Anwendungen im Operationssaal konzipiert istund lokal unter dem Maestro-System von Moon Surgical ausgeführt wird. ScoPilotist die erste KI-Anwendung, die intraoperativ auf jeder handelsüblichenchirurgischen Roboterplattform mit Holoscan läuft.ScoPilot ist eine KI-gestützte Funktion des Maestro-Systems, die eine stabileund ideale Sicht während der Operation gewährleistet und die Kontrolle,Sicherheit und Effizienz im Operationssaal verbessern soll. ScoPilot ermöglichtes dem an einem Maestro-System angeschlossenen Laparoskop, einer gewünschtenInstrumentenspitze nahtlos zu folgen, und ist einfach zu bedienen. Chirurgensteuern die Positionierung des Laparoskops, ohne sich von den Instrumenten inihren Händen zu lösen, und können so den chirurgischen Fluss und dieKonzentration aufrechterhalten."ScoPilot ermöglicht Chirurgen die Steuerung von drei Instrumenten mit nur zweiHänden und bietet gleichzeitig ein stabiles, konstant optimales und sicheresSichtfeld, das während der Operation von entscheidender Bedeutung ist", so AnneOsdoit, CEO von Moon Surgical und Partnerin beim MedTech-Accelerators MD Startvon Sofinnova Partners. "Die Steuerfunktionen, die ScoPilot von Maestro bietet,wird die Effizienz im OP erhöhen, indem sie Chirurgen autonomer macht undgleichzeitig die Visualisierung des Eingriffs verbessert."Das kommerzielle Maestro-System von Moon Surgical, das im Juni 2024 von der FDAzugelassen wurde, wurde bereits für die Behandlung von mehr als 1.100 Patientenin den Vereinigten Staaten und Europa eingesetzt und umfasst allgemeine,bariatrische, gynäkologische und urologische Operationen. Mit seinereinzigartigen und umfassenden Umgebungserfassung, gepaart mit beschleunigtemNVIDIA-Computing und KI, generiert Maestro einen noch nie dagewesenen