MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu neuen Angriffen in Gaza:

"Israels Führung will es wissen: Es soll Schluss gemacht werden mit der Hamas im Gazastreifen. Rücksichten nimmt Premier Benjamin Netanjahu nicht mehr - weder auf das Schicksal der verbliebenen Geiseln noch auf das Überleben der Bevölkerung im Gazastreifen. Er kann das, weil US-Präsident Donald Trump ihm den Rücken frei hält. Es ist wohl nichts mit dem großen Friedensbringer aus Amerika, zumindest nicht im Nahen Osten. Und in der Ukraine geht es sowieso mehr ums Business.

Im Gazastreifen vollzieht sich also in festem israelisch-amerikanischem Bündnis die Vernichtung der Existenzgrundlagen von Hunderttausenden Palästinensern, so nicht schon geschehen. Die Hamas bekommt dabei ihren Teil ab, doch welche islamistische Terrororganisation vom Islamischen Staat über die Taliban bis zu den Huthi-Milizen steht vor dem Ende? Keine. Auch weil das, was Israel in Gaza anrichtet, den fanatischen Islamisten immer weiter Nachwuchs in die Arme treibt."/yyzz/DP/nas