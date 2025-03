US-Notenbank Fed steuert auf weitere Zinspause zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet vor dem Hintergrund von US-Präsident Donald Trumps aggressiver Zollpolitik über den weiteren Kurs der Geldpolitik. Analysten erwarten, dass die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins erneut nicht antasten wird. Damit bliebe er in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Zentralbankgeld leihen. Die Entscheidung wird am Mittwoch um 19.00 MESZ bekanntgegeben. Zudem wird die Fed eine aktualisierte Wirtschaftsprognose veröffentlichen.

Seit Amtsantritt hat Trump hohe Zölle auf Waren aus verschiedenen Ländern verhängt. Die Unsicherheit über die möglichen Folgen der aggressiven Vorgehensweise zählt zu den stärksten Preistreibern und könnte das Wachstum bremsen.

Die Aufgabe der Fed ist es, die Inflation in Zaum zu halten. Sie strebt eine Teuerungsrate von 2 Prozent an. Zuletzt hatte sich die Inflationsrate leicht abgeschwächt. Im Februar stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,8 Prozent. Im Vormonat hatte die Teuerung noch 3,0 Prozent betragen und war damit so hoch wie seit einem halben Jahr nicht mehr./nau/DP/nas