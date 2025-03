MOZA definiert SimRacing und Flugsimulation mit Hardware und Software der nächsten Generation neu

Die Gründer und Entwickler von MOZA Racing verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Automobilbranche und stellen sicher, dass jedes Produkt mit höchster Präzision und Performance entwickelt wird. Durch die Integration der neuesten Automobiltechnologien in seine Rennsimulationsausrüstung bietet MOZA ein ultrarealistisches Erlebnis, das die Kluft zwischen virtueller und realer Dynamik überbrückt.

Mit dieser Einführung werden mehrere bahnbrechende Produkte und Funktionen vorgestellt:

1. MOZA mBooster Active Pedal

Das mit Spannung erwartete MOZA mBooster Active Pedal, das erstmals auf der Gamescom 2024 vorgestellt wurde, ist jetzt erhältlich. Mit seinem hochmodernen aktiven Force-Feedback-System simuliert das mBooster kritische Renndynamik wie ABS, Traktionskontrolle und G-Kräfte in Echtzeit und sorgt so für einen noch nie dagewesenen Realismus im Rennsimulator-Setup. Die Pedale sind mit zwei 200-KG-Kraftmessdosen ausgestattet und bieten Präzision und Reaktionsfähigkeit, so dass sich jede Interaktion absolut realistisch anfühlt. mBooster sind vollständig anpassbar und können als Gas-, Brems- oder Kupplungspedal konfiguriert werden, so dass sie sich nahtlos an Ihren Fahrstil anpassen lassen. Diese Innovation ist ein Beweis für die Kompetenz von MOZA im Bereich der Automobiltechnik. Die Gründer nutzten ihre jahrelange Erfahrung mit fortschrittlichen Renntechnologien, um ein Pedalsystem zu entwickeln, das die Lücke zwischen virtueller und realer Performance schließt.