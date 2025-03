Protest gegen Tesla wird von Linken bezahlt

HeikoEll schrieb 12.03.25, 09:43

Zu der gestrigen Aussage von Musk “Verdoppelung in 2 Jahren”



Mal ne Frage a die Runde: Hat sich einer von euch mal den Disclaimber der Tesla Quartalsberichte durchgelesen und ihn mit anderen Konzernen verglichen?



Zweite Frage: Weiß eigentlich einer von euch, wie exakt die OUTLOOKS ALLER GROSSEN KONZERNE ist? Mit konkreter Angaben zu Umsatz, Gewinn, Produkte, detailliert, SEITENLANG!



Wisst ihr was Tesla in jedem Satz schreibt?



Wir reden hier nur nicht messbare Scheiße, aber genau das wollt ihr hören und wenn ihr uns bei der SEC fürs Scheiße erzählen haftbar machen wollt, lest euch den Disclaimber durch, denn dort steht drin, dass wir soviel Scheiße erzählen dürfen, wie wir wollen!



Klingt überspitzt, ist aber die Wahrheit!