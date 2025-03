EU hofft auf mehr Investitionen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der Abkehr der US-Regierung von Präsident Donald Trump vom Pariser Klimaabkommen hofft die EU auf mehr Investitionen für die grüne Transformation der Wirtschaft in Europa. "Der Klimawandel wird nicht verschwinden, also muss jemand vortreten, wenn andere zurücktreten, und das ist definitiv eine Vision von uns", sagte EU-Energiekommissar Dan Jørgensen in einem Interview des Nachrichtenagentur-Netzwerks European Newsroom (enr), zu dem auch die Deutsche Presse-Agentur gehört.

Brüssel hoffe, dass sich die Investitionen - die sich wegen der von Trump ausgesandten Signalen abwendeten - auf Europa konzentrieren werden. "Das ist auch eine Chance für uns", sagte Jørgensen. Präsident Trump hatte angeordnet, dass die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zur Begrenzung der Erderwärmung aussteigen.