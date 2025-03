Irreführende Werbung? Umwelthilfe klagt gegen fünf Firmen

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen möglicherweise irreführender Werbung mit Umweltvorteilen zieht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gegen fünf bekannte Unternehmen vor Gericht. Betroffen seien die Konzerne Coty, L'Oréal, Deichmann, Tchibo und Toom, wie der Umweltverband der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die entsprechenden Unterlassungsklagen seien bereits am vergangenen Montag bei den jeweils zuständigen Landgerichten in Darmstadt, Düsseldorf, Bochum, Hamburg und Köln eingereicht worden.

Die DUH wirft etwa dem US-amerikanischen Kosmetikkonzern Coty mit deutschem Sitz in Darmstadt vor, Sonnencreme als "ocean friendly", also "ozeanfreundlich", zu bewerben, ohne zu erläutern, "welchen Gehalt" er dieser Eigenschaft zugrundelege. So steht es in der Klageschrift, die der dpa vorliegt.