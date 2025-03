Kupfer vor Preisexplosion. Ist diese Gold-Kupferaktie besser als Barrick Gold?

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Der Kupferpreis arbeitete sich in den letzten Wochen konsequent an die eminent wichtige Marke von 5 US-Dollar / lb heran. Trumps Zolldrohungen konnten der Rallye des Kupferpreises nichts anhaben. Gegenteiliges war eher der Fall.

Sollte es dem Kupferpreis nun auch noch gelingen, die 5 US-Dollar nachhaltig zu knacken, wäre der Weg in Richtung der Hochs aus dem Mai 2024 frei, die damals bei knapp 5,2 US-Dollar ausgebildet wurde. Überhaupt sind die Parallelen zur Kupferpreisrallye von 2024 nicht von der Hand zu weisen. Auch in 2024 standen die ersten Wochen und Monate des Jahres ganz im Zeichen des Kupferpreises. Die Dynamik war ähnlich hoch.

Zusammengefasst – Neue Hochs bei Kupfer sollten nicht überraschen

Der Kupferpreis baut derzeit enormes Momentum auf. Sollten nun auch noch die 5 US-Dollar beiseite geräumt werden, stünde einem Test des letztjährigen Hochs nicht sonderlich viel im Wege. Und sollte auch dieses überwunden werden, würde sich die Tür auf der Oberseite ganz weit öffnen. Selbst ein Durchmarsch in Richtung 6 US-Dollar sollte in diesem Fall nicht überraschen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 4,7 US-Dollar begrenzt.

Hudbay Minerals mit Comeback?!

Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Hudbay Minerals thematisierten wir erst vor wenigen Tagen an dieser Stelle. Damals notierte die Aktie noch in der zentralen Unterstützungszone 7,0 US-Dollar / 6,6 US-Dollar. Danach wurde es „wild“.

Hudbay Minerals drohte, die Unterstützung von 6,6 US-Dollar zu unterschreiten. Der temporäre Rücksetzer wurde allerdings zum Einstieg genutzt. Im Nachhinein könnte sich das Ganze als veritable „Bärenfalle“ herausstellen. Hudbay Minerals startete in den letzten Tagen eine fulminante Erholung. Die Aufwärtsbewegungen bei Gold und Kupfer treiben die Aktie an. Mit der Rückkehr über die 8 US-Dollar hat Hudbay Minerals sich nun weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 9 US-Dollar eröffnet.

Mögliche Rücksetzer sollten auf 7,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Hudbay Minerals ist unter den Produzentenaktien keine Ausnahme. Gold-Silber-Kupferproduzenten haussieren aktuell. Selbst die Dickschiffe des Sektors Barrick Gold und Newmont Corp. nehmen gegenwärtig Fahrt auf.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

