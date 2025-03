Cathie Wood verkauft Meta-Aktien! Warnsignal: Tech-Crash voraus?

Ihr Ark Innovation ETF verkaufte 12.595 Meta-Aktien am 17. März und weitere 2.160 am darauffolgenden Dienstag, wie Daten von Ark Investment Management zeigen. Zum Jahresende 2024 hielt der Fonds noch über 460.000 Meta-Aktien, nachdem er die Position im vergangenen Jahr kontinuierlich ausgebaut hatte.

Cathie Wood hat zum ersten Mal seit einem Jahr Aktien von Meta Platforms verkauft. Die für ihre aggressiven Wetten auf disruptive Technologien bekannte Investorin hat sich von einem Teil ihrer Meta-Beteiligung getrennt – ein mögliches Warnsignal für die Technologiewerte der "Magnificent Seven". Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Der Verkauf kommt zu einem kritischen Zeitpunkt: Die Rallye der US-Tech-Giganten, die lange Zeit die Märkte dominierte, verliert zunehmend an Schwung. Meta war am Dienstag das letzte verbliebene Mitglied der "Magnificent Seven", das ins Minus rutschte und damit seine Gewinne für das laufende Jahr zunichte machte.

Der Technologiesektor steht unter Druck, getrieben von Sorgen über die möglichen Auswirkungen der jüngsten Zollerhöhungen von US-Präsident Donald Trump und der wachsenden Konkurrenz durch den chinesischen KI-Entwickler DeepSeek. Diese Faktoren haben die Anleger dazu veranlasst, Gewinne mitzunehmen und risikoreiche Positionen abzubauen.

Auch der Bloomberg Magnificent 7 Total Return Index, der neben Meta unter anderem Apple, Microsoft, Nvidia und Tesla umfasst, hat in diesem Jahr bereits 16 Prozent verloren. Der Verkaufsdruck könnte sich verstärken, wenn die Unsicherheiten am Markt weiter zunehmen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Entscheidung von Cathie Wood ein frühes Signal für eine größere Korrektur im Technologiesektor ist, aber der Reduktion von Meta-Aktien deutet darauf hin, dass selbst die größten Optimisten vorsichtiger werden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion