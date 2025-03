Tesla schaufelt sein Loch immer tiefer

In der letzten technischen Besprechung zu Tesla wurde unterhalb eines Niveaus von 265,13 US-Dollar auf weitere Abwärtsrisiken hingewiesen, in der Spitze fiel Tesla auf 217,02 US-Dollar in der ersten Monatshälfte zurück. Insgesamt aber wurde ein Zielbereich für die Aktie zwischen 190,95 und 198,87 US-Dollar ausgewiesen, wo erst eine stärkere Horizontalunterstützung aus dem Frühjahr 2024 verläuft und das nötige Potenzial für eine technische Gegenbewegung zur Oberseite besitzt. Auf der Short-Seite aktive Trader sollten ihre Stopps nun ein Stück weit nachziehen. Auf der Oberseite dürfte erst ein signifikanter Kursanstieg über den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 296,93 US-Dollar eine gewisse Erleichterung versprühen, in diesem Szenario wäre ein Rücklauf an den Horizontalwiderstand bei 325,10 US-Dollar denkbar. Ein echter Befreiungsschlag kann aber erst nach Überwindung des laufenden Abwärtstrends gelingen und Kurspotenzial an 373,00 US-Dollar freisetzen. Vorläufig wird unter erhöhter Volatilität aber an der Abwärtsvariante bei Tesla festgehalten.

Trading-Strategie: