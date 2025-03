Amazon fortwährend im Abwärtsstrudel

Obwohl das Papier von Amazon.com kurzzeitig unter dem 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) um 200,00 US-Dollar eine kleine Pause in dem seit Anfang Februar bestehenden Abwärtstrend eingelegt hatte, wurde die Aktie im Dienstagshandel erneut im hohen Bogen aus den Depots der Anleger geworfen. Damit verdichten sich die Anzeichen auf eine Korrekturfortsetzung zunächst auf 182,78 und darunter 179,13 US-Dollar und erlaubt es immer noch ein Short-Engagement auf diesen Wert abzuschließen. Wegen des nicht mehr so großen Kurspotenzials sollen aber nur vorsichtige Positionen aufgebaut werden, die im Anschluss sogar in ein Long-Engagement münden könnten. An dem mittelfristigen Aufwärtstrend angelangt, dürfte es aus technischer Sicht nämlich zu einer mehrwöchigen Erholungsbewegung kommen. Hinweise auf eine unerwartete Bodenbildung würde das Amazon-Papier dagegen bei einem Kurssprung über den 200-Tage-Durchschnitt bei 201,10 US-Dollar aussenden. Gelingt es auch den laufenden Abwärtstrend zu knacken, könnte eine dynamische Kursbewegung in den Bereich von 213,50 US-Dollar heranreichen, eine überschießende Welle sogar in den Bereich von 218,15 US-Dollar. Die nächsten Stunden sollten interessierte Anleger Amazon genauestens beobachten.

Trading-Strategie: