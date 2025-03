Preisoffensive im Backwaren-Sortiment / Buttercroissant, Bauernbaguette, Weltmeisterbrötchen und Apfeltasche dauerhaft um bis zu 13 Prozent günstiger (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Ab sofort sind Buttercroissant, Bauernbaguette,

Weltmeisterbrötchen und Apfeltasche von der Eigenmarke "Unser Brot" in allen

Lidl-Filialen deutschlandweit zu günstigeren Preisen erhältlich. Kurzum: vier

Produkte, bis zu 13 Prozent Ersparnis.



Lidl hat erneut beliebte Alltagsprodukte deutlich günstiger gemacht und gibt

sinkende Rohstoffpreise direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter. Mit bis

zu 50 ofenfrischen Produkten - je nach Filiale - bietet Lidl eine große Auswahl

für jeden Geschmack. Damit unterstreicht der Frischediscounter seinen Anspruch,

stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis

anzubieten.





Die aktuellen Preissenkungen bei Lidl im Überblick:



- "Unser Brot" Bauernbaguette , 300 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 2,63 Euro/

Kilogramm) statt 0,89 Euro (-11 Prozent)

- "Unser Brot" Weltmeisterbrötchen , neu 0,39 Euro statt 0,45 Euro (-13 Prozent)

- "Unser Brot" Buttercroissant , neu 0,49 Euro statt 0,55 Euro (-10 Prozent)

- "Unser Brot" Apfeltasche , neu 0,69 Euro statt 0,75 Euro (-8 Prozent)



Im letzten Jahr hat sich "Unser Brot" von Lidl zum dritten Mal in Folge als

beste Eigenmarke in der Studie "Deutschlands BESTE Marken 2024" der Deutschen

Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) [1] durchgesetzt. In den Kategorien

"Qualität", "Preis-Leistung" sowie "Kundenvertrauen" belegt Lidl jeweils den

ersten Platz von insgesamt sechs untersuchten Marken.



[1] DtGV-Studie (Onlinebefragung) "Deutschlands BESTE Marken 2024", April 2024.

Ermittlung Kundenzufriedenheit zu 296 Eigenmarken unterschiedlicher

Produktgruppen / Kategorien des Lebensmitteleinzelhandels. Insgesamt 2.459

Interviews. Auswertung von Marken mit mind. 100 Bewertungen. Mehr Infos zur

Studie 2024 unter https://dtgv.de/11616 sowie zu den Studien der Vorjahre unter

https://dtgv.de/tests



