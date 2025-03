Nicht Steyr Motors: Rüstungsphantasien sorgen für Achterbahnfahrt bei Deutz

Die Aktie des Motorenherstellers Deutz erlebt am Dienstag einen Höhenflug. Nach der Verabschiedung des milliardenschweren Schuldenpakets durch den Bundestag verzeichnete das Papier massive Kursgewinne und ging mit einem Plus von 21,2 Prozent aus dem Handel. Doch schon am Mittwochmorgen geht es wieder abwärts. Bei Tradgate notiert die Aktie im frühen Handel am Mittwoch mehr als 15 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 7,08 Euro (Stand: 09:25 Uhr).

Marktteilnehmer sehen den Grund für den Kursanstieg in Spekulationen über mögliche Aufträge der Bundeswehr. "Die Hoffnung ist, dass Deutz Dieselmotoren für Militärlastwagen liefert", sagte ein Händler gegenüber ntv. In der aktuellen Marktsituation werde fieberhaft nach Unternehmen gesucht, die auch nur im Entferntesten mit der Rüstungsindustrie in Verbindung gebracht werden könnten.

Und weiter: "Wenn ein Unternehmen Büroklammern für die Bundeswehr herstellt, verdoppelt sich der Kurs", so der namentlich nicht genannte Experte mit einem Augenzwinkern. Trotz aller Spekulationen gibt es bislang keine offiziellen Bestätigungen für konkrete Aufträge an Deutz.



In den sozialen Medien, insbesondere auf Reddit, wird derzeit viel über die Deutz-Aktie spekuliert.

Der Kursanstieg bei Deutz steigt, wie stark Investoren derzeit auf die Aufrüstung der Bundeswehr setzen. Ob sich die Phantasie langfristig in nachhaltigen Gewinnen für Deutz niederschlägt oder ob es nur bei einer kurzfristigen Rallye bleibt, bleibt abzuwarten.

Am Donnerstag legt Deutz seinen Geschäftsbericht 2024 vor. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,381 Euro nach 0,660 Euro im Vorjahr. Beim Umsatz liegen die Erwartungen der Analysten im Schnitt bei 1,80 Milliarden Euro, im Vorjahr standen 2,06 Milliarden Euro in den Büchern.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,86 % und einem Kurs von 7,32EUR auf Tradegate (19. März 2025, 09:18 Uhr) gehandelt.





