Gold auf Allzeithoch bei 3.044 $/oz

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 3.026 auf 3.034 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und erreicht aktuell mit einem Anstieg um 31 $/oz auf 3.044 $/oz ein neues Allzeithoch. Die Goldminenaktien entwickeln sich uneinheitlich.

Abgewählter Bundestag entscheidet sich mit 513 von 720 Stimmen mit Änderungen im Grundgesetz für die Abschaffung der Schuldenbremse zur Aufrüstung, für Investitionen in die Infrastruktur und den Weg zur Klimaneutralität bis 2045 (Übersetzung: Errichtung einer Klimadiktatur). Begründet werden die Schuldenpakete mit dem Angriff Russlands gegen die Ukraine vor mehr als drei Jahren am 24.02.2022.

Kommentar: Die Finanzmärkte entwickeln sich entlang unserer Prognose vom November 2022: „Die Zentralbanken werden den Kampf gegen die Inflation aufgeben und neues Geld drucken müssen“. „Wir befinden uns jetzt in einem Stadium der permanenten Bankenrettung. Egal ob die Rettungsfonds für das Klima, Corona, die Gaspreisbremse, die Bundeswehr oder den Wiederaufbau der Ukraine aufgelegt werden“. „Neue Rettungspakete „egal für was“ müssen folgen, um den Kollaps der Banken zu vermeiden“.

Unsere weitere Prognose vom November 2022: „Sobald die Anleger das realisieren, werden sie versuchen, sich durch Käufe von Aktien, Immobilien und Edelmetallen gegen die unkontrollierbar werdende Inflation zu schützen. Am Ende wird eine Währungsreform stehen. Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und in den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten“.

Prognose 19.03.25: Auch wenn die Verschuldung Deutschlands um schätzungsweise 1.700 Mrd Euro ansteigen wird, werden die Gelder für die permanente Bankenrettung nicht ausreichen. Ein großer Teil der Mittel wird für die Bezahlung höherer Zinsen aufgewendet werden und bei den Banken als Gehälter und Bonuszahlungen versickern. In den meisten Bereichen wird es Teuerungseffekte ohne nennenswerte Belebung der Wirtschaft geben. Die steigenden Zinsen werden einen negativen Effekt auf die Wirtschaftsleistung haben. Der weitere Abbau der Industriearbeitsplätze wird zu Wohlstandsverlusten führen, die aufgefangen werden müssen. Der Euro wird durch die Aufschuldung Deutschlands unter Spannung geraten, weil Deutschland mit schlechterer Bonität nicht mehr so gut für überschuldete europäische Länder haften kann. Die Politik der US-Regierung führt zu einer Verlangsamung der US-Neuverschuldung und damit zu einem Rückgang der internationalen Liquidität und wird für Spannungen an den Finanz- und Währungsmärkten führen. Wegen fallender Umfragewerte für die CDU, die SPD und die Grünen werden die Oppositionsparteien unter dem Vorwurf „russischer Einfluss“ im neuen Bundestag massiv überwacht und bekämpft. Das Vertrauen in die Demokratie wird weiter abgebaut. Die neue Bundesregierung wird in Abstimmung mit der EU und anderen europäischen Ländern weitere Kreditpakete „egal für was“ noch vor dem Ende der Legislaturperiode auflegen.