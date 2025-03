Erneut Bohrergebnisse mit mehr als 15 g⁄t Gold innerhalb 66 m mit 1 g⁄t Gold

Tocvan Ventures Corp. setzt seinen Erfolgskurs fort und lieferte heute erneut herausragende Bohrergebnisse vom Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko. Die heute veröffentlichten Laborergebnisse von Bohrloch JES-25-105 sprechen für sich:

97,35 m @ 0,7 g/t Gold (direkt an der Erdoberfläche)

inkl. 66 m @ 1 g/t Gold (direkt an der Erdoberfläche)

inkl. 36,3 m @ 1,6 g/t Gold (direkt an der Erdoberfläche)

inkl. 3 m @ 6 g/t Gold (ab 9 m Tiefe)

inkl. 1,2 m @ 15,35 g/t Gold (ab 35 m Tiefe)



Vollbild / Nahaufnahme einer Bohrkernprobe mit hohem Goldgehalt (JES-25-105): 1,2 m @ 15,4 g/t Gold und 4 g/t Silber ab 35,1 m Tiefe senkrecht von der Oberfläche.

Besonders hervorzuheben ist, dass die für einen Tagebau in Mexiko überdurchschnittlichen Goldgehalte von 0,7 g/t und 1,6 g/t Gold über beachtliche Längen von mehr als 97 m bzw. 36 m erzielt worden sind. Erfreulich sind auch 2 hochgradige Abschnitte mit 6 g/t und mehr als 15 g/t Gold über 3 m bzw. 1,2 m Länge.

Diese Ergebnisse übertreffen deutlich die historischen Bohrungen in der Nähe, die 76,6 m mit 0,5 g/t Gold (Bohrloch J-7) und 83,8 m mit 0,5 g/t Gold (Bohrloch JESP-10) erzielten. Damit zeigt Tocvan, dass das Potenzial der Main Zone Lagerstätte weit über bisherige Annahmen hinausgeht.

Diese heute verkündeten Ergebnisse unterstreichen die Kontinuität und überdurchschnittliche Qualität der Gold-Mineralisation und bieten eine solide Grundlage für die bevorstehende Ressourcenschätzung, die dank heutiger News besser als erwartet ausfallen wird, was zu einer sehr deutlichen Neubewertung des Aktienkurses führen sollte.



Vollbild / Tocvan an der kanadischen Heimatbörse, ein neuer Aufwärtstrend ist deutlich zu erkennen.

Die neuen Bohrungen tragen maßgeblich zur Vergrösserung der geplanten Ressourcenschätzung bei. CEO Brodie Sutherland zeigt sich optimistisch: "Die Infill-Kernbohrungen in der Main Zone liefern wichtige Informationen für die Ressourcenschätzung und die Aufwertung des Ressourcenpotenzials aus historischen Bohrungen. Bohrloch 105 zeigt die oberflächennahe Erweiterung in die Tiefe mit moderaten bis hochgradigem Gold und Silber. Direkt unterhalb der Grabenfreilegungen ("trench expsoures") im Zentrum der Main Zone ist klar, wo das erste höhergradige Erz für die Pilotminen-Anlage und die vollständige Minenerschließung gewonnen werden kann. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse der verbleibenden Kernbohrungen auszuwerten, da sie Aufschluss über die zukünftige Erschließung entlang paralleler Trends auf dem gesamten Grundstück geben werden."



Vollbild / Planansicht der Main Zone und des unmittelbar nördlich gelegenen Gebiets, wo bei jüngsten RC-Bohrungen die Erweiterung der Mineralisierung entlang paralleler Trends entdeckt wurde. Die heutigen Bohrergebnisse stammen aus der sich mehrheitlich im Besitz befindlichen Main Zone.

Die Ergebnisse aus 4 der 10 Kernbohrungen wurden bis dato veröffentlicht, während die Laborergebnisse der verbleibenden 6 Löcher noch ausstehen und in Kürze erwartet werden. Investoren dürfen gespannt sein, da diese weiteren Bohrergebnisse wertvolle Einblicke in die Expansionsperspektiven entlang paralleler Trends auf dem Projektgebiet liefern werden. Mit den noch 6 ausstehenden Bohrlöchern bleibt das Potenzial für weitere hochgradige Entdeckungen bestehen.

Fazit

Die neuen Bohrergebnisse von Tocvan Ventures sind ein klares Zeichen für das Wachstumspotenzial des Gran Pilar Projekts. Die Verbesserung gegenüber historischen Daten und die Bestätigung hochgradiger Zonen nahe der Oberfläche machen das Projekt nicht nur für eine kurzfristige Entwicklung interessant, sondern auch für eine langfristige Wertsteigerung. Mit der Aussicht auf eine baldige Ressourcenschätzung und weiteren Ergebnissen in naher Zukunft positioniert sich Tocvan als vielversprechender Akteur im Gold- und Silbersektor.

Für Investoren bietet sich hier eine Gelegenheit, in ein Unternehmen mit einem klaren Fokus auf Ressourcenerweiterung und Minenentwicklung zu investieren – in einer Region, die für ihre bergbaufreundlichen Bedingungen bekannt ist. Tocvan Ventures Corp. zeigt einmal mehr, dass es auf dem besten Weg ist, seinen Aktionären nachhaltigen Mehrwert zu bieten.

Warum Investoren jetzt aufmerksam sein sollten:

• Starke Bohrergebnisse: Die aktuellen Bohrergebnisse zeigen, dass Gran Pilar über erhebliche Goldgehalte verfügt, die den historischen Durchschnitt weit übertreffen. Während einige Goldminen in Sonora mit durchschnittlichen Goldgehalten von nur 0,4 g/t Gold seit vielen Jahren in Produktion sind, ist Tocvan bestens gerüstet, um seine Testmine in der 1. Jahreshälfte erfolgreich unter Beweis zu stellen, woraufhin die kommerzielle Produktion in Angriff genommen werden kann.

• Erfahrenes Management: Tocvan wird von einem kompetenten Team mit einer klaren Strategie zur Ressourcenerweiterung geführt. A uf dem riesigen Gran Pilar Grundstück konnten bereits weitere Gold-Lagerstätten entdeckt werden, die mit neuen Bohrungen in naher Zukunft definiert werden.

• Attraktive Lage: Mexiko ist ein bergbaufreundliches Land mit hervorragender Infrastruktur und stabilen rechtlichen Rahmenbedingungen.

• Entwicklungspotenzial: Die Bohrergebnisse bestätigen das Potenzial für einen wirtschaftlichen Goldabbau, was die Chancen für eine zügige Projektentwicklung erhöht.

Tocvan ist auf einem vielversprechenden Weg, Gran Pilar zu einer bedeutenden Goldmine zu entwickeln. Die aktuellen Bohrdaten legen den Grundstein für eine zukunftsträchtige Ressourcenschätzung und steigern die Attraktivität des Unternehmens für Investoren weiter. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um Tocvan genau im Auge zu behalten!



Vollbild / Gran-Pilar-Projektübersicht, > 22 km2 aussichtsreiches Gelände mit zwei Hauptzielen: South Block, die direkte Erweiterung und Ausdehnung der historischen Main Zone, die durch ein sich ausdehnendes Aderfeld mit ungetesteten Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 x 1,5 km grosse Pyrit- und Tonalterationszone, die mit hochgradigem Gold-Silber zusammenfällt, wobei das Gebiet noch weitgehend ungestet ist.

Gran Pilar Bohr-Highlights:

Zu den 2024 RC-Bohrhöhepunkten gehören (alle Längen sind Bohrmächtigkeiten):

• 42,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 10,9 g/t;

• 56,4 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 14,7 g/t;

• 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamantbohrungen 2022 gehören:

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, inkl. 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag;

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, inkl. 9,4 m mit 7,6 g/t Au;

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, inkl. 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-II 2021 gehören:

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, inkl. 3 m mit 5,6 g/t Au

• 39,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 1,5 m mit 14,6 g/t Au;

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-I 2020 gehören:

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, inkl. 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 6 g/t Au;

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au + 73 g/t Ag, (3,3 g/t Au-Äquivalent)

-- inkl. 1,5 m mit 33,4 g/t Au + 1.090 g/t Ag, (45,7 g/t Au-Äquivalent)

15.000 m historische Kern- und RC-Bohrungen:

• 61 m mit 0,8 g/t Au;

• 21 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 13 m mit 9,6 g/t Au;

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag.

Zusammenfassung der Pilar-Großprobe:

• 62% Goldgewinnung über einen Laugungszeitraum von 46 Tagen;

• Gehalt im Fördererz: 1,9 g/t Au + 7 g/t Ag; Gehalt im gewonnenen Erz: 1,2 g/t Au + 3 g/t Ag;

• Die Sammelprobe enthielt nur den groben Materialanteil (plus-3/4-Zoll bis plus-1/8-Zoll);´

• Der feine Anteil (minus-1/8-Zoll) deutet auf eine schnelle Gewinnung mit bewegter Laugung hin:

• Der Agitated-Bottle-Roll-Test ergab eine schnelle/hohe Ausbeute: 80% Ausbeute Au + 94% Ag nach einer schnellen 24-stündigen Verweilzeit.

Zusätzliche metallurgische Studien:

• Die Schwerkraftausbeute mit bewegter Laugung ergab 5 zusammengesetzte Proben;

• 95 bis 99% Gewinnung von Au;

• 73 bis 97% Gewinnung von Ag;

• Einschließlich der Gewinnung von 99% Au + 73% Ag aus einem Bohrkernverbund in 120 m Tiefe.

Da das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet mit dem Ziel, die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 56.716.355

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,65 CAD (18.03.2025)

Marktkapitalisierung: $37 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,414 EUR (18.03.2025)

Marktkapitalisierung: €24 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Rockstone Disclaimer: Beim Text handelt es sich u.a. um zitierte Teile der Tocvan-Pressemitteilung, die frei aus dem Englischen übersetzt sind. Der Autor hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt, wobei mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten nicht als Kaufempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung.