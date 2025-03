DAX startet im Minus – Jetzt kommt der schwierigere Teil der Rally

Die seit November vergangenen Jahres laufende Rally im DAX von gut 4.600 Punkten wurde zu einem Großteil von der Erwartung getrieben, dass es eine wirtschaftsfreundlichere Politik schaffen wird, der deutschen Konjunktur neues Leben einzuhauchen. Aus technischer Sicht könnten dem DAX jetzt noch weitere gut 3.000 Punkte bevorstehen. Dafür aber darf der Index keinen Monat mehr unter 22.100 Punkten schließen.

Die erste Phase war spekulativ getrieben. Anleger wussten ja im November noch nicht, was letztendlich beschlossen wird. Dass es aber etwas in dieser Richtung geben würde, war wahrscheinlich. Diese Spekulation ist also aufgegangen. Von nun an wird die Rally beschwerlicher werden. Denn nun weiß man zwar, dass viel Geld zur Verfügung stehen wird. Aber es gibt viele offene Fragen. Wozu wird das Geld verwendet? Wird es sinnvoll investiert? Welche Unternehmen werden profitieren? Wird das deutsche Wirtschaftswachstum angekurbelt, und wenn ja, wie stark?