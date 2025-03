Guter Umsatz, schlechte Aussichten: PVA Tepla-Aktien im Minus

Das deutsches Hightech-Unternehmen PVA Tepla rechnet im laufenden Jahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Das EBITDA-Ergebnis erwartet der Vorstand zwischen 34 und 39 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch im hessischen Wettenberg mit.

Mit einem Umsatz von 187,6 Millionen Euro (Vorjahr: 186,1 Millionen Euro) entfielen etwa 70 Prozent des Konzernumsatzes auf das Segment Semiconductor Systems. Das EBITDA wuchs 2024 um 18,2 Prozent auf 40,2 Milllionen (Vorjahr: 34,0 Millionen). Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge von 21,4 Prozent nach 18,3 Prozent im Vorjahr.

Das Segment Industrial Systems verzeichnete ein Umsatzwachstum von 6,7 Prozent auf 82,5 Millionen Euro (Vorjahr: 77,4 Millionen) und trug damit mit etwa 30 Prozent zum Konzernumsatz bei.

Die Hessen bezeichnen 2025 als "Transformationsjahr". Unter anderem wollen sie die Abhängigkeit von Großaufträgen und Marktzyklen reduzieren. Hohe Lagerbestände in der Halbleiterindustrie etwa bremsten zuletzt die Investitionsfreude bei den Kunden, was bei PVA den Auftragseingang 2024 um fast ein Drittel einbrechen ließ.

Für 2025 rechnet das Management mit einer schrittweisen Erholung in den für das Unternehmen wichtigen Schlüsselbranchen. Halbleiter- und Automobilindustrie sollten sich im weiteren Jahresverlauf nach und nach erholen, die steigende Nachfrage nach Materialien für Leistungselektronik und Energiespeicher eröffne zudem weitere Wachstumschancen, hieß es am Mittwoch.

Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Technologieunternehmen habe das vergangene Jahr solide zu Ende gebracht und eine schrittweise Erholung der Schlüsselindustrien Halbleiter und Autos in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Constantin Hesse am Mittwoch in einer ersten Reaktion.

Aufgrund der eher mauen Pronose für 2025 brach der Kurs der Aktie im frühen Handel am Mittwoch ein: mit rund 10 Prozent im Minus eröffnet PVA Tepla auf das Parkett.

