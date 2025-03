Durchwachsene Entwicklung

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Sie vollzogen die erneute Abschwächung des US-Marktes nur teilweise nach. In den USA hatten die Börsen ihren Abwärtstrend fortgesetzt.

Die Investoren preisten in den USA eine immer höhere Rezessionswahrscheinlichkeit ein, merkte Marktexperte Andreas Lipkow an. "Laut der neuesten Bank of America-Umfrage haben Investoren ihre Bestände in US-Aktien insgesamt mittlerweile so stark reduziert wie nie zuvor, während die Bargeldbestände sprunghaft anstiegen", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.