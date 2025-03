FinTech Community Frankfurt TechQuartier / Neosfer gibt IMPACT FESTIVAL ...

Neosfer gibt IMPACT FESTIVAL in neue Hände - TechQuartier kauft Europas führende B2B-Veranstaltung für nachhaltige Innovationen Frankfurt am Main (ots) - Die Erfolgsgeschichte des IMPACT FESTIVAL (https://impact-festival.earth/) geht weiter: neosfer hat Europas führende B2B-Veranstaltung für nachhaltige Innovationen an das TechQuartier (https://techquartier.com/) verkauft. Damit erhält das Festival eine neue Heimat, um weiter zu wachsen und die nachhaltige Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben.



Von der Vision zur führenden Plattform