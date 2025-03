Deutz - Aktie im Rampenlicht - 19.03.2025

Mit einer Performance von -22,92 % musste die Deutz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +129,53 % bestehen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

Nach Steyr Motors schießt am Dienstagabend auch die Aktie des Motorenherstellers Deutz in die Höhe. Grund sind Gerüchte, dass Deutz ins Rüstungsgeschäft einsteigen könnte. Doch schon am Mittwoch geht es wieder abwärts.

