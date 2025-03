Santander UK streicht Filialen – Harter Sparkurs trifft 750 Mitarbeiter!

"Die Entscheidung, eine Filiale zu schließen, fällt uns nie leicht. Wir prüfen sorgfältig, wann und wo solche Maßnahmen notwendig sind, um die Auswirkungen für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten", erklärte ein Sprecher der Bank.

Hintergrund der Filialschließungen ist die zunehmende Digitalisierung des Bankgeschäfts. Santander UK verzeichnete seit 2019 einen Anstieg der digitalen Transaktionen um 63 Prozent, während das klassische Filialgeschäft um 61 Prozent zurückging.

Rückzug aus Großbritannien?

Die Entscheidung wirft erneut Fragen über die langfristige Strategie von Santander in Großbritannien auf. Erst Anfang des Jahres hatte die Financial Times spekuliert, die Bank könnte sich ganz aus dem britischen Markt zurückziehen – Gerüchte, die Vorstandschefin Ana Botín wiederholt zurückgewiesen hat.

"Großbritannien bleibt ein Kernmarkt für Santander, daran hat sich nichts geändert", bekräftigte ein Unternehmenssprecher gegenüber CNBC.

Finanziell steht die Bank derzeit solide da: Im vierten Quartal 2023 erzielte das größte spanische Geldhaus einen Rekordgewinn von 3,265 Milliarden Euro – ein Plus von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem kündigte Santander Aktienrückkäufe in Höhe von 10 Milliarden Euro für die Jahre 2025 und 2026 an.

Der beschlossene Filialabbau dürfte dennoch für Unruhe sorgen – sowohl bei den betroffenen Mitarbeitern als auch bei den Kunden, die weiterhin auf persönliche Bankdienstleistungen angewiesen sind.

An der Frankfurter Börse notiert die Santander-Aktie leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 6,57 Euro (Stand: 10:51 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion