Explorer mit hochgradigen Lagerstätten bieten Kurschancen

Serpentinen schlängeln sich ziellos durch nicht enden wollende Landschaften. Buschwerk entspringt sandigem Untergrund und überzieht die Hügel wie ein abgenutztes Tuch. Am Ende einer ungezählten Kurve liegt es: Dios Padre.

Dios Padre ist das Kernprojekt des auf Silber spezialisierten Explorationsunternehmens Regency Silver (ISIN: CA75889D1096, WKN: A3DK96). Das Projekt befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Sonora, auf halbem Weg zwischen Hermosillo und Chihuahua City und blickt auf eine 400-jährige Geschichte Silberbergbau zurück.

Zwei Hauptziele führen die Geologen von Regency Silver hierher: Die alten Silberbergbauanlagen von Dios Padre enthalten eine abgeleitete Ressource gemäß NI 43-101 von 11,375 Millionen Unzen Silberäquivalent (94 % Silber) mit einem Durchschnittsgehalt von 255,64 g/t Silberäquivalent und einem Cut-off-Gehalt von 120 g/t Silberäquivalent. Bohrungen ergaben Abschnitte mit bis zu 3.220 g/t Silber.

Glänzende Aussichten für Dios Padre und Silberpreis

Das zweite Ziel der Silberexploration von Regency Silver befindet sich nördlich der alten Mine. Das Unternehmen führte nach dem Börsengang ein 2.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durch, um das IP-Ziel zu testen und die mineralisierte Zone außerhalb der aktuellen historischen Ressource zu erweitern. Außerdem wurde gebohrt: Bis zu 582 g/t Silber wurden in den Bohrkernen entdeckt.

Doch es sind nicht nur die günstigen geologischen Bedingungen, die das Unternehmen an den Erfolg des Projektes glauben lassen. Das Potenzial liegt im wachsenden Interesse an dem, was Regency Silver zutage fördern will: Silber.

Der Silberpreis hat seit dem Jahreswechsel um mehr als 10 % zugelegt: Das Edelmetall profitiert von einer Reihe von Impulsen vor allem aus der Industrie. „Unseres Erachtens wird Silber weiter steigen und Gold überflügeln. Unsere Prognosen deuten auf einen Silberpreis von 40 US-Dollar je Unze bis zum dritten Quartal 2025 hin“, schrieb Wisdom Tree, ein Anbieter von Exchange Traded Commodities auf Silber, ein seinem jüngsten Ausblick für das Edelmetall.