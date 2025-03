Nvidias Entwicklerkonferenz: Neue Produkte, "aber keine neuen Einnahmen"

Sie haben alle drauf gewartet, aber am Dienstag reagierte die Wall Street enttäuscht auf die jüngste Keynote von Nvidia-CEO Jensen Huang bei der GTC. Trotz seiner enthusiastischen Präsentation über zukünftige Entwicklungen in den Bereichen Robotik und autonomes Fahren, blieben neue, unmittelbare Einnahmequellen aus.

Laut Lopez wurde erwartet, Nvidia würde "ein magisches Kaninchen aus dem Hut zaubern", insbesondere in den Bereichen Robotik und Quantencomputer, die jedoch Zeit brauchen, um sich finanziell auszuzahlen.

Jefferies-Analyst Blayne Curtis äußerte sich ebenfalls zurückhaltend, indem er auf mehr Beweise für Nvidias Fähigkeit hoffte, seinen adressierbaren Markt zu erweitern und Kostenvorteile zu realisieren. Trotz der beeindruckenden technischen Fortschritte und der detaillierten Produkt-Roadmap, die neue Plattformen wie Vera Rubin und Vera Rubin Ultra einschließt, fehlte es an konkreten kurzfristigen Umsatztreibern. Diese langfristigen Pläne sind beeindruckend, doch sie lösen die unmittelbaren wirtschaftlichen Herausforderungen nicht.

Die Präsentation verdeutlichte auch Nvidias kontinuierliches Bestreben, Innovationen schnell zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, eine Strategie, die das Unternehmen in der Vergangenheit vor Konkurrenten geschützt hat. Es bleibt jedoch ungewiss, wie schnell und effektiv die neuen Technologien, insbesondere in den Bereichen Robotik und Quantencomputer, kommerzialisiert werden können und welche Rolle sie in Nvidias Einkommensstruktur spielen werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





