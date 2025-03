Goldpreis steigt auf weiteres Rekordhoch - Globale Unsicherheit treibt an Der Goldpreis hat am Mittwoch seine Rekordjagd fortgesetzt. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zog der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Rohstoffbörse in London bis auf gut 3.045 US-Dollar an. Zuletzt lag er etwas darunter. …