Fast täglich erreicht Gold ein neues Allzeithoch und handelt nun über 3000 Dollar - wird die US-Notenbank Fed heute die Rally beenden? Denn Gold handelt nun an starken Widerständen, daher wäre ein Rückgang bei Gold charttechnisch durchaus sehr logisch. Die Fed wiederum kann die Zinsen vorerst nicht senken, weil sie zurecht fürchtet, dass die Trump-Zölle die Inflation weiter nach oben bringt. Andererseits wird die US-Wirtschaft immer schwächer, zumal Trump die Unsicherheit schürt und so eine Schockstarre auslöst (Unternehmen stellen nicht ein und investieren nicht mehr). Wird die Fed heute verkünden, dass sie die Bilanzreduzierung beendet? Das würde die so schwach performenden US-Aktienmärkte stützen und die Kapitalströme verändern: die Gelder sind zuletzt massiv nach China (bei Hedgefonds: short Nasdaq, long China-Tech) und Europa geflossen..

Hinweise aus Video:

1. Nvidia: Anleger zweifeln an KI-Dominanz – Aktie fällt

2. Fed will die Zinsen konstant halten – Kritischer Blick auf Powell

Das Video "Gold: Heute das Rally-Ende durch die US-Notenbank Fed?" sehen Sie hier..