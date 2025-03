Henkel nach dem Einbruch: Geeignete (Turbo)-Calls für Kurserholung

Die Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432) setzte Anfang Mai 2024 nach der Veröffentlichung guter Quartalszahlen und der Anhebung der Prognose im Bereich von 75 Euro zu einem Höhenflug an und trat danach bis zum März 2025 in eine Tradingrange innerhalb der Bandbreite von 77 bis 85 Euro ein. Nach dem Ausbruch aus dieser Handelsspanne stieg die Aktie am 10.3.25 auf ein neues 12-Monatshoch bei 88,50 Euro an, um nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Jahr 2024 auf bis zu 74 Euro nachzugeben.

Obwohl das Erreichen der Jahresziele von der zweiten Jahreshälfte abhängen könnte, bekräftigten die Experten von JP Morgan Chase mit einem von 100 auf 95 Euro reduziertem Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Henkel-Aktie. Wer nach dem Kurseinbruch der Aktie in naher Zukunft mit einer deutlichen Gegenbewegung des Aktienkurses auf zumindest 80 Euro rechnet, wo die Aktie zuletzt am 11.3.25 notierte, könnte zur Umsetzung dieser Markterwartung eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.