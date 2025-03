dynaCERT-Händler Simply Green erzielt bemerkenswerten Erfolg mit HydraGEN-Verkäufen

TORONTO, ON--(19. März 2025) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) und Simply Green Distributors Inc. („Simply Green“) freuen sich sehr, ein Rekordwachstum beim Verkauf der proprietären HydraGEN-Technologie von dynaCERT in Kanada bekannt gegeben; dies stellt einen wichtigen Meilenstein beim Voranbringen nachhaltiger Energielösungen in allen Sektoren dar.