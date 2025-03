Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Januar 2025 unverändert zum Vormonat

WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, Januar 2025



0,0 % real zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



0,0 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Reichweite des Auftragsbestands





7,6 MonateDer reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2025gegenüber Dezember 2024 saison- und kalenderbereinigt unverändert geblieben (0,0%). Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2024 blieb der Auftragsbestandkalenderbereinigt konstant (0,0 %).Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes waren im Januar 2025 im Vergleich zumDezember 2024 allerdings unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen. Während dieRückgänge des Auftragsbestands im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe,Züge, Militärfahrzeuge; saison- und kalenderbereinigt -0,7 % zum Vormonat) undim Maschinenbau (-0,8 %) das Gesamtergebnis negativ beeinflussten, wirkten sichdie Zuwächse in der Automobilindustrie (+1,0 %) und im Bereich Herstellung vonelektrischen Ausrüstungen (+1,4 %) positiv aus.Sowohl die offenen Aufträge aus dem Inland als auch der Bestand an Aufträgen ausdem Ausland blieben im Januar 2025 gegenüber Dezember 2024 unverändert (0,0 %).Im Bereich der Vorleistungsgüter lag der Auftragsbestand um 0,9 % höher. Bei denHerstellern von Investitionsgütern lag der Auftragsbestand 0,1 % und im Bereichder Konsumgüter um 0,9 % niedriger.Reichweite des Auftragsbestands auf 7,6 Monate gestiegenIm Januar 2025 stieg die Reichweite des Auftragsbestands im Vormonatsvergleichauf 7,6 Monate (Dezember 2024: 7,5 Monate). Bei den Herstellern vonInvestitionsgütern stieg die Reichweite auf 10,3 Monate (Dezember 2024: 10,1Monate), bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg die Reichweite auf 4,3Monate (Dezember 2024: 4,2) und bei den Herstellern von Konsumgütern blieb dieReichweite unverändert bei 3,6 Monaten.Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendemUmsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um dievorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellemAuftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate imbetreffenden Wirtschaftszweig berechnet.Methodische Hinweise:Im Berichtsmonat September 2024 treten Differenzen zwischen denVeränderungsraten des Auftragsbestandes aus dem In- und Ausland und derVeränderungsrate im gesamten Verarbeitenden Gewerbe auf. Es handelt sich hierbei