Nicht Canopy Growth: Dieses Cannabis-Unternehmen ist jetzt Cashflow-positiv!

SNDL gelingt geringfügiges Umsatzwachstum

Am Dienstag hat sich SNDL (ehemals Sundial) mit seinem Geschäftsbericht für das abgelaufene Quartal sowie das vergangene Geschäftsjahr zu Wort gemeldet. Zwar hielten die Verluste an, doch immerhin beim Cashflow gelang dem ebenfalls in Kanada ansässigen Unternehmen ein positives Vorzeichen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal gelang SNDL ein Umsatzwachstum von 3,7 Prozent auf 257,7 Millionen Kanadische Dollar (CAD; rund 165 Millionen Euro). Im gesamten Geschäftsjahr 2024 beliefen sich die Erlöse auf 920 Millionen CAD (589 Millionen Euro), was einem Plus von 1,3 Prozent entspricht.

Mit Blick auf den Ertrag erwirtschafte SNDL im zurückliegenden Quartal einen bereinigten operativen Verlust in Höhe von 60,5 Millionen CAD (38,7 Millionen Euro), womit sich die Lage gegenüber dem Stand vor einem Jahr erheblich verschlechtert hat. Insgesamt beliefen sich die operativen Verluste in 2024 auf 86,0 Millionen CAD (55,1 Millionen Euro), was eine Steigerung um 12 Prozent bedeutet.

Trotz fortgesetzter Verluste positiver Cashflow

Ungeachtet dieser Verluste konnte SNDL sowohl im zurückliegenden Quartal auch im vergangenen Geschäftsjahr einen positiven Cashflow erzielen. In Q4 lag der freie Cashflow bei 11,6 Millionen CAD (7,4 Millionen Euro), in 2024 insgesamt bei 8,9 Millionen CAD (5,7 Millionen Euro). Damit konnte der Mittelabfluss der Vorjahre gestoppt werden.

Die Finanzreserven des Unternehmens kletterten so von 195,0 Millionen CAD (124,9 Millionen Euro) zum Ende von 2023 auf nun 218,4 Millionen CAD (139,9 Millionen Euro), was einem Anstieg von 12,0 Prozent entspricht. Das genügt bei der aktuellen Run-Rate für zwei weitere Geschäftsjahre ehe erste Kapitalmaßnahmen nötig werden würden.

Aktie konnte gegen den Trend zulegen

Investoren zeigten sich nach Veröffentlichung der Zahlen zufrieden mit den operativen Fortschritten. In einem schwachen Gesamtmarktumfeld legte die SNDL-Aktie an der Technologiebörse NASDAQ um 3,2 Prozent zu. Gegenüber dem Jahreswechsel steht so nur noch ein Kursverlust von 10,6 Prozent zu Buche. Mit Blick auf die vergangenen 12 Monate liegt das Plus bei 7,4 Prozent – davon können die Anlegerinnen und Anleger von Canopy Growth nur träumen.

Damit gehört SNDL zu den wenigen Titeln innerhalb der Cannabis-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten nicht mit fortgesetzten, empfindlichen Kursgewinnen zu kämpfen hatten.

Fazit: Trotz operativer Verbesserungen kein Kauf!

Zu einem Kauf macht das die Aktie von SNDL jedoch trotzdem nicht, denn ohne nachhaltige Gewinne ist auch kein fairer Wert für das Unternehmen zu bestimmen. Zwar gelobte das Management für 2025 weitere operative Verbesserungen, mit Profitabilität ist aber auch in diesem Jahr noch nicht zu rechnen.

Wer sich innerhalb der Branche engagieren möchte, sollte das bei finanziell möglichst gesunden Unternehmen tun. Das trifft auf Aurora Cannabis und Cronos zu. Bei Cronos übersteigen die Barreserven in Höhe von knapp 860 Millionen US-Dollar sogar den Börsenwert von derzeit 720,4 Millionen US-Dollar. Titel wie Canopy Growth und Tilray sollten dagegen weiter gemieden werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die SNDL Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 1,468EUR auf Tradegate (19. März 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

