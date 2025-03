J.S. Held zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Risikomanagement

Jericho, N.Y., 19. März 2025 (ots/PRNewswire) - In einer zunehmend unsicheren

und unbeständigen globalen Landschaft stehen Unternehmen, Regierungen und

Investoren vor einer wachsenden Zahl von Herausforderungen, die sofortige

Aufmerksamkeit und innovative Lösungen erfordern. Verdantix vergleicht in seinem

Bericht Green Quadrant: Enterprise Risk Management Consulting Services (2025) 15

der bekanntesten Berater für Enterprise Risk Management (ERM) und zählt das

globale Beratungsunternehmen J.S. Held aufgrund seiner Fähigkeiten und Dynamik

zu den führenden Unternehmen.



Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, die auf der vertikalen Achse der Grafik

des Green Quadrant dargestellt ist, bewertet die Breite und Tiefe seines

Dienstleistungsansatzes, seine Unterscheidungsmerkmale gegenüber anderen

Anbietern und seine nachgewiesene Erfahrung in sieben Bereichen, darunter:







- Risikostrategie und Governance

- Einhaltung von Vorschriften und ESG

- Interne Kontrolle und Qualitätssicherung

- Finanzielles Risiko

- Operationelles Risiko und Widerstandsfähigkeit

- Risikodaten und Analytik



Die Dynamikdimension der Analyse, die auf der horizontalen Achse der Grafik des

grünen Quadranten dargestellt ist, vergleicht jedes Unternehmen anhand seiner

Vision, Strategie und organisatorischen Ressourcen, seines Kundenstamms für

ERM-Beratung und seiner Einnahmen aus der ERM-Beratung.



Beobachtungen der Verdantix-Analysten



"Durch die Kombination von maßgeschneidertem Risikomanagement, fortschrittlicher

Technologie und einem kundenorientierten Ansatz befähigt J.S. Held

Organisationen, Nachhaltigkeitsziele und operative Exzellenz so effizient wie

möglich zu erreichen und gleichzeitig Sicherheits-, Finanz- und andere

Risikoaspekte zu berücksichtigen."



"Dank seiner umfassenden globalen Präsenz kann J.S. Held lokales Fachwissen

bereitstellen und gleichzeitig internationale Best Practices nutzen, um Kunden

unabhängig von ihrem geografischen Standort effektiv zu unterstützen."



"Die Fachkräfte des Unternehmens verfügen über Erfahrung in verschiedenen

Sektoren, wie Energie, Fertigung, Technologie und Finanzdienstleistungen, und

fördern ein Umfeld des Wissensaustauschs, der Zusammenarbeit und der

Problemlösung."



Die multidisziplinären Experten von J.S. Held klären über Geschäftsrisiken auf

und informieren über diese. Sie teilen ihre Erkenntnisse und Perspektiven mit

Kollegen auf Branchenkonferenzen, mit Journalisten und Nachrichtenagenturen

sowie mit Regierungen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Dieses Engagement





