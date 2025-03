Die besten Studios, Trainer:innen und Wellness-Angebote in der DACH-Region

BERLIN, 19. März 2025 /PRNewswire/ -- ClassPass, die weltweit führende Plattform für Fitness- und Wellnessangebote, zeichnet auch in diesem Jahr die besten Studios, Trainer:innen und Wellness-Spots mit den Best of ClassPass Awards aus. Die Gewinner:innen in den vier Kategorien Best Studio, Best Instructor, Best Spa/Salon und Best Gym wurden auf Basis der meisten und beliebtesten Buchungen, Bewertungen und Nutzer:innen-Feedbacks ermittelt. Die Awards würdigen außergewöhnliche Fitness- und Wellness-Erlebnisse und setzen Maßstäbe in der Branche.