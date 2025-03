UBS hebt Ziel für K+S auf 11 Euro - 'Sell'

aufschwungost schrieb 17.03.25, 20:41

Über Jahre geht das Spielchen hier schon...so langsam nervt das auch mal... leider hatte der Sonnengott bei K+S keinen A. in der Hose,

der wurde immer belächelt für das was er gefaselt hat und der Kurs wurde genau dann als Reaktion auch immer schön abverkauft.



Der Meyer ist Haifischtauchen wohl gewöhnt, soll der den UBS gepushten Shortsellern mal den Stecker ziehen...aber bitte nicht mit

Nebelkerzen ala Algen und Garnelen...da muss schon was mit etwas mehr Substanz kommen... Haifischzucht?