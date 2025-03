JPMorgan startet Tui mit 'Overweight' - Ziel 12 Euro

dlg schrieb vor 1 Stunde

Ihr zwei Klappskallis mit den immer gleichen sinnbefreiten Botschaften & Aussagen seid echt ermüdend, wirklich. Langweilt Ihr Euch nicht selber mit solchen Postings? Ganz egal was passiert – selbst bei positiven Entwicklungen (Insiderkäufe durch das Management, Aufstufungen durch S&P oder neuen Kaufempfehlungen durch die Sell-Side Analysten) – kommt immer die gleiche Leier inkl. „Tricksen/Lügen des Managements“. Was soll das? Ist zB ein Initiation „Buy“ Report von JPM mit 70% Kurspotenzial nicht ein Beleg, dass man der Aktie/dem Mgmt etwas zutraut und dass letztere die Story rüberbringen können?



Und inhaltlich: bei allen Profitabilitätskennzahlen EBITDA/EBIT/EBT „in absolute terms“ liegt die Schätzung für TUIs 2025er Zahlen über denen von 2018 und 2019. Auch die EBIT Marge ist höher. Und für die Leute mit Kurzzeitgedächtnis: TUI hat seit Ausbruch von Corona zig Divestments gemacht bzw. machen müssen, um durch die Krise zu kommen (die meisten Aktivitäten vor Beginn der Amtszeit von Ebel/Kiep): das hochprofitable Kreuzfahrtgeschäft (ex Marella) in das RCL Joint Venture eingebracht, Hotels an RIU verkauft, sowie weitere Randaktiväten (Toskanadorf, etc.) versilbert. Dazu ist die Zinsbelastung aus den bekannten Gründen höher geworden. Dass der Vergleich VOR und NACH Corona so nicht möglich ist und dem neuen Management nur schwierig anzukreiden ist, ist nicht so schwer zu verstehen. Manchen Leuten gönnt man echt die Kursverluste, sorry, wenn ich das so deutlich schreiben muss.