Fraport weiter in Bull-Flag unterwegs

Sobald es gelingt auf Wochenbasis über das Niveau von 59,00 Euro zuzulegen, könnte eine erfolgreiche Auflösung der Flagge ins Haus stehen und dadurch Aufwärtspotenzial an 69,90 Euro und damit die Kursspitzen aus November 2021 freisetzen. Gleichzeitig würde sich ein solches Szenario für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Long-Positionen auf die Fraport-Aktie anbieten. Misslingt dagegen ein solcher Schritt und Fraport fällt unter den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 51,65 Euro zurück, müssten noch einmal die Verlaufstiefs aus dem abgelaufenen Jahr um 42,90 Euro als Support einspringen. Dies würde jedoch die latente Seitwärtsbewegung der letzten Jahre entsprechend ohne aussagekräftige Signale fortsetzen.

Fazit:

Der Kauftrigger von 59,00 Euro muss in der Fraport-Aktie zwingend überwunden werden, damit das bullische Szenario mit Zielen bei 69,90 Euro in der Fraport-Aktie greifen kann und sich für ein entsprechendes Long-Investment qualifiziert. Als Zugvehikel könnte dann das mit einem Hebel von 7,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ5DX3 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf insgesamt 150 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,07 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 56,00 Euro gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich im Schein ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,68 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren aber gut einige Wochen an Zeit einplanen.