Lira-Crash nach Polit-Razzia: Türkische Märkte mit größten Verlusten weltweit!

Die türkische Lira (TRY) stürzte zwischenzeitlich um 14,5 Prozent auf ein Rekordtief von mehr als 42 TRY gegenüber dem US-Dollar ab, wurde aber später mit einem Minus von 6,2 Prozent bei 38,95 TRY gehandelt. Der Leitindex Borsa Istanbul 100 Index verlor zur Eröffnung 6,9 Prozent, was eine Aussetzung des Handels zur Folge hatte. Der Banken-Subindex brach um mehr als 9 Prozent ein. Die Rückgänge waren die schlimmsten weltweit unter den jeweiligen Anlageklassen.

Investoren sind zunehmend besorgt über Erdogans autoritäre Neigungen, insbesondere nach der Inhaftierung seines größten politischen Rivalen. Timothy Ash von BlueBay Asset Management nannte dies einen "Todesstoß" für die Anstrengungen der türkischen Zentralbank, die Inflation zu bekämpfen, da die abgewertete Lira die Importpreise in die Höhe treibt. Dies könnte langfristige negative Auswirkungen auf die türkische Wirtschaft haben. Die Inflation liegt bereits bei 39 Prozent, jedoch laut Regierungsstatistiken immer noch deutlich unter der Inflationsrate von 75 Prozent im Mai vergangenen Jahres.