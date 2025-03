1 Europa-Value-Dividendenfonds, der wie Warren Buffett den Markt schlägt

Doch es gibt Ausnahmen. So ist es dem Quoniam Funds Selection SICAV – European Equities seit seiner Auflage im September 2011 bisher gelungen, etwa 367,5 Prozent zu erzielen.

Nur wenigen Aktienfonds gelingt es langfristig, ihren Vergleichsindex zu übertreffen. Und ein noch kleinerer Teil nutzt dabei einen systematischen Ansatz und performt die Märkte beinahe in jedem Zeitabschnitt aus.

Damit liegt er deutlich vor seinen Vergleichsindizes Euro Stoxx 50, Stoxx Europe 600 und dem MSCI Europe, die seitdem auf 153,6 Prozent, 140,5 Prozent beziehungsweise 96,1 Prozent kommen (18.03.2025).

Quelle: fondsdiscount.de

Wie der Quoniam Funds Selection SICAV – European Equities investiert

Der in Luxemburg aufgelegte Aktienfonds setzt ausschließlich auf europäische Werte, von denen er ein Universum von über 3.000 Unternehmen als Ausgangsbasis nutzt. Aus diesem Pool filtert das Fondsmanagement computergestützt und systematisch jene Aktien, die günstig bewertet sind, eine solide Bilanz sowie stabiles Gewinnwachstum aufweisen und zugleich Sentimentfaktoren erfüllen.

Meist bilden große Firmen den Fondsschwerpunkt. Dazu zählen derzeit beispielsweise Novartis, BNP Paribas und Roche Holding, die alle günstig bewertet sind und zu einer Dividendenrendite von mindestens drei Prozent notieren. Aber auch kleine bis mittelgroße Unternehmen nimmt der Aktienfonds auf, wenn die Auswahlkriterien Bewertung, Qualität und Sentiment erfüllt sind.

Das Portfolio setzt sich aktuell aus insgesamt 401 Werten zusammen, die im Durchschnitt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7, einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,8 und einer Dividendenrendite von 3,4 Prozent günstig bewertet sind. Ein Qualitätsindiz ist ihre hohe Eigenkapitalrendite von durchschnittlich 19,2 (18.03.2025).

Regelmäßige Ausschüttungen

Für Anleger, die Dividenden mögen, schüttet der Quoniam Funds Selection SICAV – European Equities meist im Dezember einen Teil seiner Erträge aus. 2024 waren es 7,23 Euro, was einer Rendite von 2,08 Prozent entspricht (18.03.2025). Auch wenn es zwischenzeitlich schwächere Jahre gab, ist die Ausschüttung im Zeitverlauf bisher mit den Ergebnissen immer weiter gestiegen.

Weitere Infos

Der Aktienfonds verwaltet 358,8 Millionen Euro (18.03.2025), ist ohne Ausgabeaufschlag handelbar, berücksichtigt ESG-Kriterien bei der Aktienauswahl und wird von Morningstar mit der Höchstnote von fünf Sternen ausgezeichnet, sodass er zu den besten zehn Prozent seiner Kategorie gehört.

Quoniam wurde 1999 gegründet, ist im Besitz von Union Investment, Teil der DZ-Bank-Gruppe und verwaltet mit etwa 120 Mitarbeitern mehr als 21 Milliarden Euro (19.03.2025). Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von datenbasierten Strategien, die sie zuvor wissenschaftlich auswertet. Dabei kommen beispielsweise auch Machine Learning und Textanalysen zum Einsatz, um so an Informationen zu gelangen, die noch nicht in den Kursen eingepreist sind.

Fazit

Der Quoniam-Funds-Selection-SICAV-European Equities-Aktienfonds verfolgt eine Strategie, mit der er seine Vergleichsindizes bisher systematisch übertrifft. Somit könnte er eine gute Ergänzung zu einem breit gestreuten Fondsdepot darstellen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte