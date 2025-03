Bitcoin-ETFs mit Rekordabflüssen: Investoren flüchten

Die Rekordabflüsse begannen kurz nachdem Donald Trump erneut ins Weiße Haus einzog und unterstreichen, wie stark selbst Krypto-Investoren derzeit von dem von ihm entfachten Handelskrieg beeinflusst werden. Demgegenüber rückt seine kryptofreundliche Politik, wie etwa die Schaffung eines digitalen Vermögenslagerbestands, in den Hintergrund.

In den letzten fünf Wochen haben Anleger insgesamt über 5,5 Milliarden US-Dollar aus einer Gruppe von 12 Bitcoin -Exchange-Traded Funds (ETFs) in den USA abgezogen, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht. Dies stellt den längsten Zeitraum von Nettoabflüssen seit der Genehmigung der Produkte im Januar des Vorjahres dar.

"Bitcoin und Krypto insgesamt werden derzeit vom makroökonomischen Umfeld angetrieben. Ich erwarte nicht, dass sich Bitcoin vorerst von anderen Risikoanlagen abkoppeln wird", kommentierte Greg Magadini, Direktor für Derivate bei Amberdata, in einer Mitteilung an Investoren.

Nachdem Bitcoin nach Trumps Wahlsieg im November Rekordhöhen erreicht hatte, kämpft die größte digitale Währung im Jahr 2025 mit Schwierigkeiten und verzeichnet bisher einen Rückgang von etwa 11 Prozent. Das größte Digital-Asset wurde zuletzt um 16 Uhr zu etwa 84.247 US-Dollar gehandelt.

Die Talfahrt hat bereits erste Auswirkungen bei den ETF-Anbietern. So kündigte der Krypto-Asset-Manager 21Shares an, zwei Bitcoin- und Ethereum-Futures-ETFs zu liquidieren. Zur Begründung verwies das Unternehmen, das mit Cathie Woods Investment Management Firma Ark Invest kooperiert, auf den Marktabschwung, der durch die Sorgen um eine mögliche wirtschaftliche Rezession entstanden ist.

Die ETFs ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy und ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy werden "am oder um den 28. März" aufgelöst. Anleger können ihre Anteile bis zum Handelsschluss am 27. März handeln.

Die Liquidation erfolgt nach einer "routinemäßigen Überprüfung des Produktangebots des Unternehmens, um sicherzustellen, dass es mit den Marktdynamiken, den Bedürfnissen seiner Kunden und einer sich entwickelnden Landschaft digitaler Vermögenswerte übereinstimmt", wie es in der Pressemitteilung von 21Shares heißt.

Investoren, die am Liquidationstag noch Anteile an den beiden ARK-21Shares-ETFs halten, erhalten Auszahlungen, die ihrem Anteil am Nettovermögenswert des Fonds entsprechen.

Diese Entwicklungen zeigen eine zunehmende Vorsicht unter den Investoren, die angesichts von Handelskriegen und der Möglichkeit einer Rezession auf sicherere Anlagen wie Anleihenfonds umschwenken. Der weltweit größte Krypto-ETF, der iShares Bitcoin Trust der BlackRock-Tochter iShares, ist im bisherigen Jahresverlauf um 9,9 Prozent gesunken, während der Bitcoin-Kurs im Jahresverlauf um 10,7 Prozent und Ether um 41,7 Prozent gefallen ist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

