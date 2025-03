Metro soll Mitte April von der Börse verschwinden

hallo60 schrieb 21.02.25, 18:28

Noch in 2019 hat der damalige Vorstand den Aktionären ein Übernahmeangebot von Kretinsky ausgeredet. Dieses belief sich damals auf gut 6 Mrd, was einem Übernahmeangebot von um die 15 entsprach. Eine Meridian der Familie Schmidt(Mitbegründer Metro) und Beisheim(dort steht die Beteiligung in der Satzung der Stiftungen wird zu den angebotenen Konditionen, glaube ich, nicht abgeben. Zumal sie mit Ceconomy zusammen mit 24,99% ja fast die Sperrminorität halten und Ceconomy besteht zu 64% aus ehemaligen Metrogründerfamilien. Ein Squeeze Out ist unter solchen Bedingungen nicht möglich. Ebenso nicht möglich ist ein Beherschungs oder Gewinnabführungsvertrag da dieser mehr als 75% der stimmrechtsfähigen Aktien erfordert. Bei der jetzigen Konstellation reichen schon 360120 und 1 Aktien aus Kleinanlegerbesitz oder Institutionellen die sich zusammentun um das Konsortium aus Beisheim/Meridian/Ceconomy über die Sperrminorität zu hieven auf 25% + 1 Stimme.

Ich bin mit 1300 Stämmen dabei (jetzt leider - immer auf die Vorzüge gesetzt da dort die Dividende besser war - .Einstand Stämme 7,30/Einstand Vorzüge 6,40 , also noch kräftig im Minus.



M.M. nach ist allen Long Investierten klar, dass hier das letzte Angebot noch ein weites Stück entfernt ist. Ein Delisting wäre mir auch egal da ich ja weiterhin beteiligt wäre. Wenn Kretinsky aber keinen Gewinnabführungsvertrag oder Beherrschungsvertag umsetzten kann dann muss er sich sein Geld über Gewinnausschüttungen holen.



Und dann gilt das alte kölsche Gesänge - Da bin isch dabei, dat is prihima, prima Colonia -