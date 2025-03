Dax kommt etwas vom Rekord zurück - US-Zinsentscheid im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem Rekordniveau des Dax lassen es die Anleger zur Wochenmitte langsamer angehen. Nachdem das historische Finanzpaket im Deutschen Bundestag am Vortag die erste Hürde genommen hat, verlagert sich der Fokus nach Washington. Dort entscheidet die US-Notenbank Fed nach dem europäischen Handelsschluss über ihren Leitzins, der als besonders wichtige Stellschraube für die globalen Finanzmärkte gilt.

Gegen Mittag lag der Dax mit 0,27 Prozent im Minus bei 23.317 Punkten. Befeuert von einer gelockerten Schuldenbremse und einem milliardenschweren Finanzpaket für Infrastruktur und Rüstung hatte der deutsche Leitindex am Vortag bei gut 23.476 Zählern einen Rekord aufgestellt. Nach etwa 17 Prozent Plus im laufenden Jahr wird die Luft nun aber dünner. Auch der MDax gab am Mittwoch etwas auf 29.844 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 jedoch schaffte es mit 0,3 Prozent ins Plus.