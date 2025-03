IsoEnergy kündigt Aktienkonsolidierung in Verbindung mit Antrag auf Notierung an der NYSE American an

Toronto, ON - 19. März 2025 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSX: ISO; OTCQX: ISENF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - gab heute bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens die Konsolidierung (die "Konsolidierung") der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") auf der Grundlage einer Nach-Konsolidierungs-Stammaktie für je vier Vor-Konsolidierungs-Stammaktien genehmigt hat. Die Konsolidierung wird im Zusammenhang mit dem Antrag des Unternehmens auf Notierung seiner Stammaktien an der NYSE American LLC (die "NYSE American") durchgeführt. Vorbehaltlich der Prüfung und Genehmigung des Antrags auf Börsennotierung und der Erfüllung aller geltenden Börsennotierungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen geht das Unternehmen davon aus, dass der Handel der Stammaktien an der NYSE American zu Beginn des zweiten Quartals 2025 aufgenommen wird.

Philip Williams, CEO und Director von IsoEnergy, kommentierte: "Die Beantragung der Notierung an der NYSE American ist ein wichtiger Schritt in der Kapitalmarktstrategie von IsoEnergy mit dem Ziel, uns an unsere in den USA börsennotierten Konkurrenten anzugleichen und unsere Sichtbarkeit bei einer breiteren Investorenbasis zu erhöhen. Mit einem robusten Portfolio, das die höchstgradige veröffentlichte angezeigte Uranressource im kanadischen Athabasca-Becken in unserer Hurricane-Lagerstätte, ehemals produzierende US-Uranminen in Utah, die wir für eine potenzielle rasche Wiederinbetriebnahme vorbereiten, und die größte unerschlossene Uranlagerstätte in den USA in Coles Hill in Virginia umfasst, ist dieser Schritt unerlässlich, um auf dem sich entwickelnden Uranaktienmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Während wir unsere Projekte vorantreiben, glauben wir, dass diese Börsennotierung ein größeres Engagement für US-Investoren bietet, die Handelsliquidität erhöht und IsoEnergy in die Lage versetzt, von der steigenden Nachfrage nach nordamerikanischem Uranangebot zu profitieren."

Die Konsolidierung wurde auf der Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens am 3. Dezember 2024 genehmigt. Die Konsolidierung unterliegt der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (die "TSX") und wird voraussichtlich am 20. März 2025 (das "Datum des Inkrafttretens") in Kraft treten, wobei die Stammaktien nach der Konsolidierung vorbehaltlich der endgültigen Bestätigung durch die TSX zum Börsenbeginn am 24. März 2025 an der TSX gehandelt werden sollen. Im Zusammenhang mit der Konsolidierung werden keine Bruchteile von Post-Consolidation-Stammaktien ausgegeben. Jeder Bruchteil von Nach-Konsolidierungs-Stammaktien, der sich aus der Konsolidierung ergibt, gilt als von seinem eingetragenen Eigentümer dem Unternehmen zur Annullierung und ohne Gegenleistung angeboten. Der Ausübungs- oder Wandlungspreis und/oder die Anzahl der Stammaktien, die im Rahmen der in Umlauf befindlichen wandelbaren Wertpapiere des Unternehmens ausgegeben werden können, werden im Zusammenhang mit der Konsolidierung anteilig angepasst.