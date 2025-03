Chefkoch Alain Ducasse wird mit dem Forbes Travel Guide Award of Excellence von Baccarat im The Summit in Monaco ausgezeichnet

Ducasse nahm die Auszeichnung in Monaco bei The Summit entgegen, einer exklusiven Veranstaltung des Forbes Travel Guide, die nur auf Einladung stattfindet und bei der die führenden Köpfe des Luxusreise- und Gastgewerbes zusammenkommen. Nach der Anerkennung teilte Ducasse seine Gedanken über die schwer fassbare Natur von Exzellenz:

„Exzellenz ist ein Wort, das mich schon immer fasziniert hat", sagt Ducasse. „Denn Exzellenz ist wie die Horizontlinie: es ist eine Richtung, aber man erreicht sie nie. Mit der Verleihung dieses Preises ehren Sie unseren gesamten Berufsstand und alle Teams, die mit mir zusammenarbeiten. Wir vermitteln den Wunsch nach Spitzenleistungen. Das ist unsere Art, ein Vermächtnis zu schaffen".

Ducasses kulinarisches Imperium umfasst mehr als 30 Restaurants auf der ganzen Welt, darunter das legendäre Louis XV im Hôtel de Paris Monte-Carlo, wo er sich erstmals einen Namen machte. Sein Einfluss reicht über den Speisesaal hinaus - durch seine Schokoladenmanufakturen, Kochschulen, Publikationen und nachhaltigen Praktiken gestaltet er die Zukunft der globalen Gastronomie.

Ducasses Engagement für kulinarische Spitzenleistungen hat auch sein Engagement für Nachhaltigkeit vorangetrieben. In seinen Restaurants wird zunehmend Wert auf pflanzliche Gerichte gelegt, Fett, Zucker und Salz werden reduziert, und wo immer möglich werden lokale Zutaten verwendet.

Der Forbes Travel Guide Award of Excellence by Baccarat zeichnet Personen aus, deren Arbeit den Standard von Luxus und Service erhöht. Ducasses Anerkennung unterstreicht sein Vermächtnis nicht nur als Küchenchef, sondern auch als Mentor und visionäre Führungspersönlichkeit in der Welt des Gastgewerbes.

Das große Engagement des Forbes Travel Guide für kulinarische Exzellenz wird auch beim The Summit 2026 in Monaco fortgesetzt, an dem Ducasse und andere berühmte Köche wie Yannick Alléno, Cédric Grolet und Marcel Ravin teilnehmen werden, die bei der diesjährigen Preisverleihung anwesend waren.

Über The Summit

The Summit ist eine dreitägige Veranstaltung, die nur auf Einladung stattfindet und die Welt des Reisens und des Luxus für die glamouröseste und zum Nachdenken anregende Luxusreisekonferenz der Welt zusammenbringt - veranstaltet von Forbes Travel Guide, dem Schöpfer der weltweit einzigen Fünf-Sterne-Auszeichnung für Gastlichkeit. The Summit findet an atemberaubenden Orten statt und zieht Entscheidungsträger aus den besten Unternehmen des Gastgewerbes, einflussreiche Reisefachleute und außergewöhnliche Luxusmarken an. Erfahren Sie mehr unter summit.forbestravelguide.com.

Über Forbes Travel Guide

Der Forbes Travel Guide ist das einzige globale Bewertungssystem für Luxushotels, Restaurants, Spas und Hochseekreuzfahrten sowie deren Restaurants. Unsere anonymen Prüfer bewerten Hunderte anspruchsvoller Standards, wobei der Schwerpunkt auf außergewöhnlichem Service liegt, um anspruchsvollen Reisenden bei der Auswahl der besten Erlebnisse der Welt zu helfen. Die einzige Möglichkeit, eine Fünf-Sterne-, Vier-Sterne- oder Empfohlene-Bewertung zu erhalten, besteht darin, sie durch unseren strengen Überprüfungsprozess zu verdienen. Besuchen Sie uns unter ForbesTravelGuide.com.

