Hensoldt-Chef Dörre will Personal weiter aufstocken - Bereit für Finanzpaket

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Radar-Hersteller Hensoldt will angesichts der hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern personell weiter kräftig aufstocken. Im laufenden Jahr plane der Rüstungselektronik-Spezialist rund 1.000 neue Mitarbeiter einzustellen, erklärte Hensoldt-Chef Oliver Dörre am Dienstagabend beim Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Vor allem IT-Angestellte spielten in der Branche eine immer größere Rolle. "Daten sind aus meiner Sicht so wichtig wie Munition", sagte Dörre. Schon jetzt seien 60 bis 70 Prozent der Ingenieure bei Hensoldt Software-Ingenieure.

Für entscheidend hält der Manager den engen Kontakt zur Autoindustrie. Hensoldt übernehme derzeit ganze Teams des Zulieferers Continental . "Wir kriegen die Fachkräfte", betonte Dörre. Es sei allerdings eine große Herausforderung, sie ins Arbeiten zu bringen und mit den für die Rüstungsbranche nötigen Fähigkeiten auszustatten. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigte Hensoldt zuletzt etwa 8.400 Mitarbeiter.