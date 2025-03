Re-Commerce-Champion feiert starken Umsatz in 2024 (FOTO)

Berlin (ots) -



- Umsatzsteigerung um 8,6 % auf 377 Millionen Euro - der Bereich Bücher & Medien

bleibt dominant und auch Fashion wächst zweistellig

- Fokus auf Kund:innen verbessert Einkaufserlebnis in Onlineshops und Apps

- Neuer Chief Growth Officer treibt nachhaltiges Wachstum weiter voran



Der Re-Commerce-Markt boomt - und momox gehört zu den führenden Treibern dieser

Entwicklung. 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 377 Millionen Euro,

was einem Wachstum von 8,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders

stark bleibt das Bücher & Medien Geschäft, welches 84 % des Gesamtumsatzes

ausmacht. Auch das Fashion-Business zeigt wieder ein deutliches Wachstum: Nach

der strategischen Neuausrichtung auf Profitabilität im Jahr 2023 legte es 2024

erneut um 10 % zu.





Second Hand Nachfrage wächst weiter: Nachhaltigkeit und Preis sind HaupttreiberIm Jubiläumsjahr von momox ist das Interesse an Second Hand ungebrochen - trotzwirtschaftlicher Herausforderungen. Das starke Wachstum zeigt wieder einmal, wieflexibel sich momox an Markttrends anpassen kann. Immer mehr Menschen kaufen undverkaufen gebrauchte Artikel. Das zeigt auch der von momox Ende des Jahresveröffentlichte Second Hand Bücher & Medien Report (https://ots.de/felLSV) : 84% der Deutschen haben schon einmal Second Hand gekauft. Der zusätzlichveröffentlichte Fashion Report (https://ots.de/c0t38A) hat die Gründeuntersucht: Für viele Käufer:innen ist es nicht nur der Umweltaspekt und derPreis, der zählt, sondern auch die Freude am Stöbern und Entdecken.Second Hand bleibt daher einer der größten Gewinner im Onlinehandel. momoxverzeichnet sowohl im Bücher- und Medien-Segment als auch in derFashion-Kategorie kontinuierliches Wachstum und vergrößert sein Angebot weiterauf deutlich über 15 Millionen Artikel. Die Partnerschaft mit Zeercle (https://momox.biz/presse/8-pressemeldungen/245-2025/1256-momox-zeercle-partnerschaft)sowie die Internationalisierungsschritte tragen zum Erfolg bei. Dennoch bleibtDeutschland der größte Markt, gefolgt von Frankreich, Österreich sowie den nochjungen Märkten Italien und Spanien. Mehr als 60 % aller Artikel werden über dieeigenen Shops momox fashion (http://www.momoxfashion.com) und http://medimops.debzw. momox shop (https://ots.de/PN71NA) in Frankreich verkauft, währendMarktplätze den Rest ausmachen.momox setzt 2024 auf Kundenerlebnis und optimierte Kauf- und VerkaufsprozesseIm Jahr 2024 lag der Fokus verstärkt auf Customer Experience. Die Shops wurdenumfassend überarbeitet, um das Einkaufserlebnis weiter zu verbessern. Dieoptimierte momox App bietet einen noch einfacheren Verkaufsprozess und bessere